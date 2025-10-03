Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

П олският премиер Доналд Туск заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война, предаде полската новинарска агенция ПАП.

"Това е война", каза Туск. По време на вчерашната среща на високо равнище на Европейската политическа общност в Копенхаген той участва в дискусия с британския си колега Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.

"Трябва да сложим край на подобни илюзии. Първата е, че няма война. Някои от нас предпочитат да определят това като пълномащабна агресия, инциденти или провокации. Не, това е война. Нов вид война, много сложна, но война", посочи той, засягайки скорошния инцидент с руския сенчест флот, използван от Русия за избягване на наложените срещу нея санкции.

"Имахме друг инцидент край пристанището Шчечин", заяви той без да предостави допълнителни детайли.

"Има руски части и честно казано - имаме нови инциденти в региона и в Балтийско море всяка седмица, почти всеки ден. Провокацията с участието на дронове беше най-зрелищната що се отнася до полската страна, но честно казано, всеки ден има подобни случаи по границата ни с Беларус", допълни полският премиер.