Полската армия се включи в мащабно преследване на двоен убиец

П олската армия се включи в мащабна полицейска акция по преследване на заподозрян за двойно убийство, съобщи снощи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в платформата "Екс".

Операцията се провежда в района на град Лиманова, южно от Краков, и включва използването на дронове, уточни министърът. Това е третият пореден ден, в който случаят приковава вниманието на обществеността в Полша, отбелязва ДПА.

Стотици полицейски служители, подпомогнати от хеликоптери, участват в издирването. Публично е издадено предупреждение, че заподозреният е въоръжен и опасен.

Случаят включва двойно убийство и опит за убийство. Според медийни съобщения 57-годишният мъж вече е бил обект на разследване от страна на полицията и съдебните власти във връзка с друго престъпление.

Той е трябвало скоро да бъде поставен под предварителен арест, но преди това е поискал достъп до материалите по делото си. Според полицията именно прегледът на тези документи може да е отключил импулсивна реакция.

По наличната до момента информация мъжът е застрелял дъщеря си и зет си в петък в съседно село до Лиманова. Обвинен е и в опит за убийство на тъща си, която е в критично състояние.

Заподозреният е избягал в близката гора и за последно е бил видян в събота вечерта. Свидетели съобщават, че е стрелял по преследващи го полицаи.

