Свят

Полска ракета или руски дрон удари къща в Полша?

Туск: Цялата отговорност пада върху Русия

17 септември 2025, 17:59
Източник: AP/БТА

П олска ракета или руски дрон? Полша разследва какъв вид боеприпас е повредил къща миналата седмица по време на нахлуване в нейното въздушно пространство на 19 руски дрона.

Първоначалното подозрение беше, че отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, са ударили сградата.

Полша тества „Пейтриът“ за първи път по време на мащабни военни маневри

Никой на земята не е пострадал, но инцидентът предостави някои от най-драматичните кадри в ескалиращото напрежението между Москва и съюзниците от НАТО – вече изключително високо заради руската инвазия в съседна Украйна.

Полски медии обаче съобщиха, че къщата в село Вирики в източната част на страната е била ударена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16, който е бил изпратен да преследва дроновете.

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

„Разследването е в начален етап и трябва да изчакаме експертното становище, за да определим какъв вид оръжие е повредило тази къща“, заяви пред АФП Анна Адамяк, говорител на националната прокуратура на Полша.

Полският министър-председател Доналд Туск настоя, че независимо от това какъв обект е ударил къщата, отговорността за инцидента е изцяло на Москва.

„Цялата отговорност за щетите, нанесени на къщата във Вирики, пада върху извършителите на провокацията с дрона, а именно Русия“, написа Туск в социалните мрежи.

„Всички обстоятелства около инцидента ще бъдат съобщени на обществеността, правителството и президента от съответните служби, след като разследването приключи“, добави той.

Русия, която ежедневно провежда атаки с дронове срещу съседката на Полша Украйна, отрича да е атакувала Полша.

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Адамяк каза, че разследването за „нарушение на полското въздушно пространство“ и „застрашаване“ на хора и имущество засяга всички случаи на проникване на дронове, регистрирани през нощта на 9 срещу 10 септември.

Полша, членка на НАТО, и някои от нейните съюзници разположиха самолети и други военни ресурси, за да се противопоставят на проникващите дронове, повечето или всички от които в крайна сметка бяха или свалени, или възстановени, главно в източната и централната част на страната.

Източник: БГНЕС    
Полша Русия НАТО
