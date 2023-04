Полша възобновява транзита на зърно от Украйна до края на седмицата

П олша постигна споразумение за възобновяване на транзита на украинско зърно през нейна територия от петък, съобщи Си Ен Ен.

"Ще възобновим транзита през Полша на онези стоки, които са в приложението към регламента, от полунощ в петък", съобщиха в Туитър от кабинета на полския премиер, цитирайки министъра на развитието и технологиите Валдемар Буда.

"Ще въведем електронни пломби и системата за превоз на товари, подлежащи на наблюдение SENT за тези стоки. Регламентът ще съдържа запис, който ще ни предпази от оставяне на стоки в Полша", поясниха от кабинета на полския премиер.

We maintain a ban on the sale of goods from Ukraine in Poland, but allow them through Poland to 4 🇵🇱 ports and to other countries. This change has a narrow scope, but it will allow the passage of goods that are blocked today - head of @MRiTGOVPL @waldemar_buda https://t.co/Nd00PpGizc