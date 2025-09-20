Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха разположени рано в събота, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия предприе въздушни удари, насочени към Западна Украйна близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната-членка на НАТО.

„Полски и съюзнически самолети действат в нашето въздушно пространство, докато наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са приведени в най-висока степен на готовност“,

съобщи оперативното командване в публикация в X, цитирано от агенция Ройтерс (Reuters).

В 5:40 ч. почти цяла Украйна беше под въздушна тревога след предупрежденията на украинските военновъздушни сили за руски ракетни атаки и атаки с дронове.