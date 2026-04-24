Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

НАТО реагира, но руските самолети не са навлезли във въздушното пространство на Полша

24 април 2026, 17:27
Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море
П олски изтребители Ф-16 са прехванали два руски изтребителя Су-30 над Балтийско море, заяви днес заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик, цитиран от Ройтерс.

"Всяко нарушение на сигурността на Полша и региона ще бъде посрещнато с незабавен отговор от страна на НАТО", написа Томчик в публикация в платформата Екс.

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Говорител на Министерството на националната отбрана на Република Полша уточни, че руските изтребители не са навлезли във въздушното пространство на страната.

В понеделник изтребители на НАТО прехванаха руски стратегически бомбардировачи и други военни самолети над Балтийско море.

По темата

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Ангел Кунчев се възстановява след онкологична операция

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да разговаряме, каза Силяновска

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

Предстои издаването на електронни фишове, както и установяване самоличността на шофьорите

<p>Хегсет:&nbsp;Иран има шанса да сключи &quot;добра сделка&quot;</p>

Министърът на отбраната на САЩ: Иран има шанса да сключи "добра сделка"

По думите му американският флот е върнал досега от протока 34 кораба

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Израелският премиер разкри, че е претърпял лечение на злокачествен тумор, но вече е в отлично състояние и болестта е зад гърба му

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Позицията на Великобритания за Фолклендските острови остава непроменена

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

В тази роля банката подкрепи придобиването на допълнителни акции на eBag на стойност 5 милиона евро

<p>Политически искри в Кипър: Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран</p>

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня“

<p>Край на въздушната блокада в Иран</p>

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

<p>Доналд Тръмп обвини Китай, Пекин реагира остро</p>

Пекин отхвърли обвиненията на Тръмп, че задържан от САЩ ирански товарен кораб е бил "подарък от Китай"

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Дипломатически искри между Вашингтон и Киев: Доналд Тръмп поряза принц Хари след призивите му за спазване на договорите с Украйна. Скандалът избухна точно преди историческата визита на крал Чарлз III в Белия дом

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

Служители на градския транспорт във Варна обявиха стачна готовност

В момента се събират подписи за обявяване на ефективни протести

Нов трус край остров Крит

Нов трус край остров Крит

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Човекът със100 лица! Краси Радков празнува рожден ден

Edna.bg

Между материя и усещане: DOPIR представя България в Милано

Edna.bg

Лудогорец подкрепи футболист на съперник след тежка контузия, помага за възстановяването му

Gong.bg

Деян Лозев получи нов договор: Опитимист съм, че ще останем в елита

Gong.bg

Историческа победа: Карлос Насар спечели четвърта европейска титла

Nova.bg

Обявиха от кои МИР новите депутати влизат в парламента

Nova.bg