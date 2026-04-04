Разкриха една от най-големите нелегални фабрики за цигари в България

Д вама мъже – с инициали С.В. (52 г.) и Б.М. (56 г.), са задържани за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, по обвинение за незаконно държане с цел разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол в големи размери. Това съобщиха на брифинг от Главна дирекция „Гранична полиция“ и Районна прокуратура – Кюстендил. В брифинга участваха главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Албена Разсолкова, районен прокурор – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил.

Престъплението на двамата задържани е по Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

Задържането е резултат от мащабна операция на Главна дирекция „Гранична полиция“, която от началото на годината е наблюдавала организирана престъпна група, занимаваща се с нелегално производство и разпространение на цигари, обяви главен комисар Антон Златанов. Акцията е проведена на 2 април 2026 г., като целта е била достигане до средни и високи нива в йерархията на групата, уточни той.

Наемателят на склада за незаконни цигари в Ботевград отива на съд

Златанов поясни, че в складови бази в Северната промишлена зона на Дупница е разкрита високотехнологична фабрика за производство на цигари без бандерол. Намерени са над 11 тона нарязан тютюн и общо 651 мастербокса готова продукция, предназначена основно за пазари в Централна и Западна Европа. В с. Кривина, област София, са открити 180 мастербокса, част от общото количество задържани цигари, както и товарен автомобил, свързан с дейността на нелегалната фабрика, добави главният комисар. „По средни цени, при реализирането на цялата продукция, стойността ѝ е за 1 милион и 300 хил. евро“, заяви директорът на „Гранична полиция“.

По данни на разследващите оборудването във фабриката е на стойност милиони евро – модерни поточни линии, машини за филтри и хартия, помещения за пакетиране на цигари от известна световна марка. Обектът е функционирал циклично, при висока конспиративност, със специално изградени спални помещения, кухня, баня, шумоизолация и видеонаблюдение. Сградата е била наета по договор.

Разбиха нелегална фабрика за цигари с 13 тона тютюн

Задържаните лица имат криминални прояви в миналото – единият е осъждан и реабилитиран в България, а другият има присъди в Унгария и Франция за наркотрафик, каза прокурор Албена Разсолкова. Според разследващите единият от задържаните е изпълнявал логистични функции, а другият – организаторски.

Наблюдаващият прокурор ще внесе искане в Районния съд – Дупница за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Заседанието е насрочено за понеделник от 9:30 ч., в Районния съд в Дупница, каза още Разсолкова.

Разследването по случая продължава, като се очакват допълнителни процесуално-следствени действия и установяване на други участници в схемата.