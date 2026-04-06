Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Районният съд в Дупница определи постоянна мярка „задържане под стража“ по отношение на двама мъже – Б. М. (56 г.) и С. В. (52 г.), обвиняеми за незаконно държане и разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол – 206 317 кутии с по 20 къса цигари. Гледането на мярката продължи един час.

Разкриха една от най-големите нелегални фабрики за цигари в България

На настоящия ранен етап от разследването съдът счита, че от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение относно съпричастността на двамата обвиняеми към извършване на вмененото им деяние, посочва в мотивите си съдия Ели Скоклева.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

„Съдът счита, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, предвид вероятността от укриване на доказателства“, пише в мотивите.

Защитата на обвиняемите отказа коментар, но заяви, че ще обжалва решението на съда.

Определението подлежи на обжалване и/или протестиране в 3-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Кюстендил.

На 2 април при проведена акция на Главна дирекция „Гранична полиция“ на територията на Дупница бе разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол.