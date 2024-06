Покани за 500 хил. долара: Тръмп присъства на събитие в Силициевата долина

К андидатът за президент на републиканците Доналд Тръмп събра вчера на предизборна проява в луксозно имение в квартала "Пасифик хайтс" в Сан Франциско 12 млн. долара, предаде Ройтерс, позовавайки се на два свои източника.

Republican presidential candidate Donald Trump raised $12 million on Thursday, two sources said, at an event hosted by two tech venture capitalists in San Francisco that drew Silicon Valley investors turned off by the Biden administration's policies https://t.co/yQ50HdoYBC