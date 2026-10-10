Свят

Мъж загина след нападение от тигър в зоопарк във Великобритания

Трагедията се разигра в зоологическа градина близо до Донкастър, след като посетител е навлязъл в заграждението на хищника

10 октомври 2026, 21:36
Мъж загина след нападение от тигър в зоопарк във Великобритания
Източник: istock

М ъж беше нападнат от тигър в зоопарк в северната част на Великобритания, предадоха световните агенции, като се позоваха на полицията.

Инцидентът се разиграл в зоопарк близо до Донкастър. Мъжът е влязъл в заградената зона, обитавана от тигъра в парка, след което хищникът го е нападнал. Мъжът беше сериозно ранен и почина от раните си.

Хората от парка са били евакуирани и по случая се води разследване.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
тигър зоопарк нападение инцидент Великобритания Донкастър смъртен случай разследване хищник
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Доналд Тръмп: Време е Украйна да си намери нов президент

Доналд Тръмп: Време е Украйна да си намери нов президент

Джордж и Амал Клуни връчиха наградите „Алби“ за защита на човешките права в Лондон

Джордж и Амал Клуни връчиха наградите „Алби“ за защита на човешките права в Лондон

Анди Бърнам и Володимир Зеленски с нов разговор за натиска върху Русия

Анди Бърнам и Володимир Зеленски с нов разговор за натиска върху Русия

Криста Пайк е изписана от болница 10 дни след неуспешната си екзекуция

Криста Пайк е изписана от болница 10 дни след неуспешната си екзекуция

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
Ако ще обвинявате някого за Ferrari Luce, истинският виновник е... Джеф Безос

Ако ще обвинявате някого за Ferrari Luce, истинският виновник е... Джеф Безос

carmarket.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 2 дни
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 2 дни
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 1 ден
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Раду и Пелипенко надвиха Рълев и Иванина във впечатляваща звездна битка на Арената в “Игри на волята”

Раду и Пелипенко надвиха Рълев и Иванина във впечатляваща звездна битка на Арената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 56 минути

Канарите ще стартират последни в предстоящия териториален сблъсък след грешна прогноза за победител

Велислава Петрова

Външният министър Велислава Петрова: Инцидентите с корабите показват разширяване на конфликта в Черно море

България Преди 2 часа

Външният министър коментира ескалацията в Черно море, отношенията със Северна Македония и актуални теми от външната и вътрешната политика

Най-старото животно на Земята навърши 194 години и изуми учените

Най-старото животно на Земята навърши 194 години и изуми учените

Любопитно Преди 3 часа

Учени анализираха ДНК на гигантската костенурка Джонатан, за да разкрият генетичните тайни на изключителното му дълголетие.

Хусите атакуваха летището в Рияд с ракета, има ранени

Хусите атакуваха летището в Рияд с ракета, има ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът става на фона на ескалиращо напрежение и скорошни атаки в региона, довели до отмяна на множество полети

Катастрофа отне живота на двама души на пътя Бургас - Айтос, движението е възстановено

Катастрофа отне живота на двама души на пътя Бургас - Айтос, движението е възстановено

България Преди 4 часа

Тежък пътен инцидент между два леки автомобила затвори движението в участъка между Бургас и Айтос

Кейти Захария

Новият глас на Белия дом: Коя е Кейти Захария, която Тръмп избра за прессекретар

Свят Преди 5 часа

Доналд Тръмп назначи 41-годишната Кейти Захария за нов прессекретар на Белия дом. Бивш говорител, юрист с опит в Китай и майка на четири деца, тя поема ключовата позиция малко преди важните междинни избори за Конгреса на САЩ

Бойко Борисов с остри критики: Срещата с Буданов бе конспиративна, а КСНС – срам

Бойко Борисов с остри критики: Срещата с Буданов бе конспиративна, а КСНС – срам

България Преди 5 часа

Лидерът на ГЕРБ критикува правителството по време на среща с фермери в Силистренско и изрази сериозни притеснения за пазара на горива в Европа

Мицкоски

Мицкоски: Радвам се, че диалогът между България и Северна Македония започна

Свят Преди 5 часа

Премиерът на Северна Македония подчерта важността на започналите разговори в София и подкрепата от международните партньори

Френска военна техника преминава през страната за учение на полигон „Ново село“

Френска военна техника преминава през страната за учение на полигон „Ново село“

България Преди 5 часа

Автоколоните, преминали през граничния пункт при Русе, се ескортират от Служба „Военна полиция“

Четирима загинали и петима ранени при нови украински удари в Луганска област

Четирима загинали и петима ранени при нови украински удари в Луганска област

Свят Преди 6 часа

Назначеният от Русия губернатор Леонид Пасечник съобщи за жертвите след поредните обстрели в контролирания от Москва регион

Делхи под блокада: Над 500 арестувани и спрян интернет заради мащабни протести в Индия

Делхи под блокада: Над 500 арестувани и спрян интернет заради мащабни протести в Индия

Свят Преди 6 часа

Властите в индийската столица блокираха центъра на града с над 30 000 служители на реда, затваряне на метростанции и спиране на интернета

Умишлен палеж парализира влаковете между Ротердам и Делфт в Нидерландия

Умишлен палеж парализира влаковете между Ротердам и Делфт в Нидерландия

Свят Преди 6 часа

Нидерландската полиция разследва саботаж след прерязани кабели и запалено техническо помещение край жп мост в Делфсхавен

Путин прие с разбиране някои предложения на Тръмп за Украйна, обяви Кремъл

Путин прие с разбиране някои предложения на Тръмп за Украйна, обяви Кремъл

Свят Преди 6 часа

Снощният телефонен разговор между лидерите на САЩ и Русия се е фокусирал върху стъпки за деескалация и ситуацията в Близкия изток

Ураганът „Исаяс“ връхлетя САЩ: 500 000 домакинства останаха без ток във Флорида и Алабама

Ураганът „Исаяс“ връхлетя САЩ: 500 000 домакинства останаха без ток във Флорида и Алабама

Свят Преди 6 часа

Стихията удари щата Флорида с ветрове до 165 км/ч, оставяйки половин милион домакинства без ток и предизвиквайки масови евакуации

Българин счупи световен рекорд на Гинес с 15 силови възлизания

Българин счупи световен рекорд на Гинес с 15 силови възлизания

България Преди 6 часа

Варненецът Симеон Михайлов подобри световното постижение, като направи 15 последователни силови възлизания на лост

Производители отказват да берат грозде, тонове отлична реколта е оставена да изгние на полето

Производители отказват да берат грозде, тонове отлична реколта е оставена да изгние на полето

България Преди 7 часа

Ниските изкупни цени, скъпият труд и дъмпингът от чужбина принуждават лозарите от района на Септември да изоставят масивите си

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg
1

Слънцето се "усмихна" на астрономите

sinoptik.bg
1

Установиха над 50 бариери по река Велека

sinoptik.bg

Щастливата любов ръжда не хваща

Edna.bg

Джордж и Амал Клуни след 12 години брак: Много сме щастливи, че се намерихме

Edna.bg

Украйна се нуждае от нов президент, който да се съгласи да прекрати войната, смята Тръмп

Nova.bg

Криста Пайк се върна в затвора, след като оцеля при неуспешна екзекуция със смъртоносна инжекция

Nova.bg