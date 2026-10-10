Мъж загина след нападение от тигър в зоопарк във Великобритания

М ъж беше нападнат от тигър в зоопарк в северната част на Великобритания, предадоха световните агенции, като се позоваха на полицията.

Man mauled by tiger after entering enclosure at wildlife park in England https://t.co/4z5k2inX1S — New York Post (@nypost) October 10, 2026

Инцидентът се разиграл в зоопарк близо до Донкастър. Мъжът е влязъл в заградената зона, обитавана от тигъра в парка, след което хищникът го е нападнал. Мъжът беше сериозно ранен и почина от раните си.

Хората от парка са били евакуирани и по случая се води разследване.