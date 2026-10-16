Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

П о двама воини от племената на Канарите и Ураганите ще се впуснат в битка за спасение в “Игри на волята” тази вечер. След напрегнат съвет за Зелените, джудистът Тома и строителят Иван събраха най-много гласове за изгонване, докато загуба в сблъска за неприкосновеност доведе до номинациите на бореца Емил и фризьора Петър от отбора на Сините.

Източник: NOVA

Битката за спасение изпита паметта и бързата мисъл на Вулканите и Канарите. Груба грешка на капитана Боян позволи на брокера Велизар да запише победния ход в изпитанието и да донесе първа седмица за Червените без среща около огъня на номинациите.

Последвалият съвет за Ураганите протече с нови противоречия между съплеменниците. Двете коалиции в Резиденцията решиха да насочат гласовете си към Емил и Петър.

Източник: NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA предизвикателствата в Дивия север продължават с първите двойни елиминации за сезона, след които двама участници ще се сбогуват с мечтата за голямата победа в “Игри на волята”.

Източник: NOVA

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