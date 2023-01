Почина звездата на поп и соул музиката Барет Стронг

Б арет Стронг, един от основоположниците на звукозаписната компания „Мотаун“ и един от най-талантливите американски певци, композитори и текстописци, почина на 81-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Barrett Strong, the Motown artist who sang the label’s first major hit “Money (That’s What I Want)” and wrote for the Temptations and others, has died at age 81 https://t.co/qOBOb2CF9t