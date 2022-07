Почина звездата от "Титаник" и "Поличбата" Дейвид Уорнър

П очина звездата от "Титаник" и "Поличбата" Дейвид Уорнър, съобщават Daily Mail и The Sun.

80-годишният актьор е страдал от раково заболяване, съобщават в официално изявление негови близки.

Дейвид Уорнър има над 200 роли в киното и телевизията. Сред най-известните продукции, в които е участвал, са „Титаник", „Коледната песен”,„Мери Попинз се завръща”, "Викторианска готика" (Penny Dreadful), "Стар Трек VI: Неоткритата страна", "Поличбата".

