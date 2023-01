Почина актрисата Ани Уършинг, известна с ролите си в сериалите "24" и "Стар Трек"

А ктрисата Ани Уършинг, най-известна с ролите си в телевизионните сериали "24" и "Стар Трек", е починала на 45-годишна възраст. Новината съобщи агентът ѝ и бе потвърдена от семейството ѝ в официално изявление.

Annie Wersching, best known for role in TV series 24, dies at 45 https://t.co/WzDkNkeGTv

Уършинг е починала в Лос Анджелис след битка с рака. Тя се е разболяла през лятото на 2020 г., но е решила да го запази в тайна.

"Тя не искаше да говори за състоянието си. Искаше да бъде с децата си и да работи", заяви неин представител.

"Има огромна празнота в сърцето на всички ни. Но Ани ни остави знаци как да я запълним. Тя можеше да открие чудеса навсякъде. Не ѝ беше необходима музика, за да танцува. Научи ни да не чакаме магията да ни намери, а сами да я създадем", написа Стивън Фул, съпругът на актрисата.

Уършинг е майка на три деца и е родена в Сейнт Луис. Тя започва кариерата си на екрана с участия във филми като "Всемогъщият Брус" и сериали като "Стар Трек: Ентърпрайз", "Чародейки" "Свръхестествено" и "Бегълци".

Големият ѝ пробив идва с ролята на Рене Уокър в сериала "24".

Тя озвучава и създава образа на Тес в популярната компютърна игра "Последният от нас", която бе превърната в сериал, който се радва на голям зрителски интерес.

Annie Wersching who played Tess in The Last of Us video games has passed away from Cancer at the age of 45 RIP 🙏💔 pic.twitter.com/h6sYRhJnXT