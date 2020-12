Н а 84-годишна възраст почина великият френски комик Клод Брасьор.

Актьорът се е снимал в повече от 90 филма, сред които "Купонът", "Слонът ужасно лъже", "Матадор". Печели два пъти френската награда за кино "Сезар".

In memoriam #ClaudeBrasseur, who died today at the age of 84, unforgettable hero of Gallic 60s and 70s noir films, but also Vic's clumsy dad in "La Boum" and one of the first gay "positive" characters in film on the 2 "Pardon Mon affaire" films. Loved -and will miss- him dearly. pic.twitter.com/wdBhVd5YgC