Почина световноизвестният писател Милан Кундера

П очина писателят Милан Кундера, съобщиха световните осведомителни агенции.

Авторът на "Непосилната лекота на битието" е починал на 94 години, съобщи чешката библиотека, в която е личната колекция на писателя. "Милан Кундера почина вчера в Париж след дълго боледуване", каза Анна Мразова, говорителка на Моравската библиотека.

Breaking News: Milan Kundera, the author of “The Unbearable Lightness of Being” and a Communist Party outcast in Czechoslovakia, died at 94.https://t.co/AvQasG7PO9 pic.twitter.com/xkMIhrTv5l