Бившият италиански премиер Силвио Берлускони почина

Б ившият италиански премиер Силвио Берлускони почина на 86-годишна възраст, предаде съобщиха агенциите.

От четири дни той беше настанен в миланска болница. Берлускони страдаше от форма на хронична левкемия.

Бизнесменът милиардер създаде една от най-големите медийни компании в Италия, след което преобрази политическия пейзаж в страната.

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони беше хоспитализиран в болницата Сан Рафаеле в Милано, два месеца след като беше диагностициран с левкемия и белодробна инфекция.

86-годишният Берлускони, който има връзка с 33-годишната депутатка от Forza Italia Марта Фашина, е бил приет в болница за медицински прегледи, съобщава източник пред Daily Mail.

Медийният магнат милиардер беше изписан от болница миналия месец след лечение на белодробна инфекция, свързана с хронична миеломоноцитна левкемия (ХМЛ).

Здравето на Берлускони значително се влоши през последните години, с операция на открито сърце през 2016 г. и многобройни хоспитализации след заразяването с COVID-19 преди три години.

Той беше приет в интензивно лечение през април в кардиологичното отделение на болницата Сан Рафаеле, след като страдаше от проблеми с дишането.

Докато беше там, Берлускони, лидерът на дясната партия Forza Italia, беше диагностициран с белодробна инфекция и хронична миеломоноцитна левкемия - рядък рак на кръвта, характеризиращ се с голям брой бели кръвни клетки.

With Berlusconi goes a piece of Italian football, which as president of Milan he arbitrarily moulded in his own image. By revolutionising a club on the brink of bankruptcy and leading it to the European triumphs of the Immortal Generation, he somehow invented modern football. pic.twitter.com/Q5tvzxwJRl