Х оландският актьор Рютгер Хауер, известен с ролята си на репликант в класиката на Ридли Скот от 1982 г. „Блейд рънър” и участието си в много други фантастични и екшън филми, е починал на 75 годишна възраст.

Той е умрял мирно в петък след заболяване в дома си в Холандия и е бил погребан на малка церемония.

Сред филмите с участието на Хауер са „Нещо сладко”, „Стопаджията”, „Наричана още”, „Син Сити: Град на греха”, „Батман в началото”, „Еурека”, „Бягство от Собибор”, „Бягство от правосъдие”, „Сляпа Ярост”, „Десетото кралство” и др.

През 1999 г. Хауер е обявен за най-добрия холандски актьор на XX век.

Режисьорът Гилермо дел Торо го определя като: „интензивен, дълбок, истински и магнетичен актьор, който носи истина, сила и красота на филмите”.

Rutger Hauer's powerful performance in this monologue from HOBO WITH A SHOTGUN still gives me chills.



"You are the future."



🎥: https://t.co/qnPc8K1NMF pic.twitter.com/rJ15feXIXa