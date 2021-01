Почина последният наследник на трона на Османската империя

П оследният наследник на трона на вече несъществуващата Османска империя Дюндар Абдюлкерим Османоглу, е издъхнал снощи на 90-годишна възраст, съобщи "Дейли сабах".

New post (Last heir to Ottoman throne passes away at 90) has been published on Islamreligionguardian - https://t.co/xQOeIs6Iez pic.twitter.com/55fsM3NhaW