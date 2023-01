Нобеловият лауреат Карл Александър Мюлер почина на 95-годишна възраст

Ш вейцарският физик Карл Александър Мюлер, който през 1987 г. печели Нобеловата награда за работата си върху високотемпературната свръхпроводимост, е починал на 95-годишна възраст, предаде Франс прес.

Той е издъхнал на 9 януари според съобщение на неговите близки и изследователската му лаборатория, цитирано от швейцарската агенция А Те Ес (ATS).

We are very sorry to have to inform you that Prof. Dr. Dr. h.c. mult. K. Alex Müller, Nobel Laureate in Physics, a professor at our institute, passed away at the age of 95.



In Memoriam: https://t.co/FqfnCkB1ts pic.twitter.com/bdQkJHYCrW