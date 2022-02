Кои са номинираните за Нобеловата награда за мир

Световната здравна организация, беларуската дисидентка Светлана Тихановска, намиращият се в затвора руски дисидент Алексей Навални, Международният съд в Хага, папа Франциск и НАТО са сред номинираните за Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс.

Сред номинираните са и правителството на Националното единство на Мианма, сформирано от дисиденти след преврата миналата година, външният министър на Тувалу Симон Кофе, активен участник в борбата срещу глобалното затопляне, британският изследовател и естествоизпитател Дейвид Атънбъроу, Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемите, бившият американски вицепрезидент Ал Гор и Междуправителствената група за климатичните промени.

Сред номинираните е и сайтът, публикувал стотици хиляди американски дипломатически и военни секретни документи Уикилийкс и разобличителката Челси Манинг, която беше предоставила на сайта част от тях. Номиниран е и Арктическият съвет, както и неправителствената организация Кеър.

Хиляди хора от целия свят, от депутати до бивши нобелови лауреати, имат правото да предлагат кандидати за нобеловото отличие. Лауреатът се обявява през октомври от Норвежкия нобелов комитет, а отличието се връчва през декември на церемония в Осло.

