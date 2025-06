Почина Марджъри „Нона“ Гранде - бабата на Ариана Гранде

О бичаната баба на Ариана Гранде, Марджъри „Нона“ Гранде, е починала на 99 години.

Номинираната за „Оскар“ актриса сподели тъжната новина в Instagram Story, където публикува снимка на баба си, придружена от съобщение от името на семейството си.

„Съкрушени сме да съобщим, че обичаната баба на нашето семейство си отиде“, гласи началото на изявлението. „Марджъри (Нона) Гранде почина спокойно в дома си, заобиколена от семейството и най-близките си през всеки един момент от последните седмици от живота си.“

„Благодарим ви за любовта, подкрепата и уважението към личното ни пространство в този труден за нас период на скръб и същевременно на празнуване на нейния красив и необикновен живот“, се казва още в съобщението.

Ариана Гранде също сподели черно-бяла снимка на баба си и дядо си, Франк Гранде, от деня на тяхната сватба, като към нея написа просто: „Завинаги“.

Братът на Ариана, Франки Гранде, отдаде своята почит към Нона с емоционална публикация в Instagram – серия от снимки и трогателно писмо.

Той започна: „Скъпа Нона, как бих могъл някога да ти благодаря достатъчно за безбройните уроци, които вплете в сърцето ми през годините?“

Сред многото неща, на които казва, че баба му го е научила, са: „как да доминирам на масата за покер с три карти“, „как да давам най-топлите и сигурни прегръдки“ и „как да отстоявам своята истина без извинения“.

„Обичам те безкрайно, мила Нона“, написа още той. „Липсваш ми повече, отколкото думите могат да опишат. Сърцето ми е разбито, но усещам, че ме наблюдаваш - вече толкова горда с всичко, което съм постигнал, и с всичко, което предстои.“

През годините много от феновете на Ариана Гранде имаха възможност да се запознаят с Нона.

През март 2024 г. Марджъри Гранде, която участва в песента на внучка си „Оrdinary things“, стана най-възрастният човек, включен в класацията Billboard Hot 100 от създаването ѝ през август 1958 г. Песента е последният трак в албума на Ариана Гранде „Eternal Sunshine“.

