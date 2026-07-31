Свят

Почина легендата на световния футбол и „Милан“ Франко Барези

Италианският футбол и световната спортна общност се сбогуват с един от най-великите защитници в историята, починал на 66-годишна възраст

31 юли 2026, 09:27
Почина легендата на световния футбол и „Милан“ Франко Барези
Източник: Getty

Ф утболният свят потъна в скръб след новината за кончината на Франко Барези — вечния капитан и емблема на „Милан“ почина на 66 години. Италианският гигант официално потвърди скръбната вест, подчертавайки, че неговият пример, дух и морал завинаги ще останат фундаментална част от ДНК-то на клуба.

През последните си години Барези води битка с тежко заболяване, след като през 2025 г. претърпя операция за отстраняване на възел в белия дроб. Въпреки здравословните си проблеми, той до последно остана близо до любимата си игра и бе сред последните факлоносци, пренесли олимпийския огън по време на откриването на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026.

  • Пътят от сираче до властелин на „Сан Сиро“

Детството на Барези е белязано от ранна трагедия — той остава сирак едва на 14-годишна възраст. Първите си стъпки прави в малкия клуб „Травалиато“, а съдбата му поднася ироничен обрат. Като фен на „Интер“, Франко отива на проби при „нерадзурите“, но е отхвърлен с аргумента, че е твърде дребен и крехък. В същото време по-големият му брат Джузепе, който е фен на „Милан“, попада в школата на „Интер“.

Треньорът Итало Галбиати обаче вижда неограничения потенциал на младия защитник и го привлича в „Милан“ през 1974 г. — клубът, на който Барези ще посвети целия си състезателен живот.

  • Епохата на „Пишинин“: Гранитният капитан

Дебютът му в Серия А идва през април 1978 г. под ръководството на Нилс Лидхолм. Скоро след това той бързо печели доверието на легенди като Джани Ривера и едва на 22 години поема капитанската лента на „росонерите“.

Макар и наричан галено „Пишинин“ („Малкия“ на милански диалект) заради момчешкото си излъчване, на терена Барези се превръща в непоколебима скала. Той преминава през най-тежките години на клуба, включително изпадането в Серия Б, и отказва предложения на водещи европейски грандове, за да остане верен на червено-черния екип.

  • Великият „Милан“ и триумфите с Италия

В края на 80-те и началото на 90-те години Барези е стълбът в революционния тим на Ариго Саки и по-късно на Фабио Капело. Заедно с нидерландското трио Марко ван Бастен, Рууд Гулит и Франк Райкард, „Милан“ доминира изцяло в световния футбол.

Богатата му кариера включва внушителните 719 мача с екипа на „Милан“, 6 титли в Серия А и 3 купи от Шампионската лига. За националния отбор на Италия то записа 81 мача, като стана световен шампион през 1982 г. в Испания и световен вицешампион през 1994 г. в САЩ.

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  • Завинаги с № 6

След като прекратява кариерата си през юни 1997 г., „Милан“ прави нещо безпрецедентно — изважда от употреба легендарната фланелка с номер 6 в негова чест.

В годините след това Барези заема редица ръководни длъжности в клуба, включително и като негов почетен вицепрезидент и ръководител на детско-юношеската школа, оставайки завинаги свързан с червено-черната идея.

Източник: www.espn.com    
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