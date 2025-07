Почина емблематичен глас от „Покемон“

Д жеймс Картър Каткарт, актьорът, който вдъхна живот на някои от най-обичаните герои в анимационната поредица „Покемон“, почина във вторник на 71-годишна възраст.

Причината за смъртта е рак на гърлото, съобщи бившата му съпруга Жана Гари пред The New York Times.

Actor James Carter Cathcart, the voice of numerous beloved Pokémon anime series characters such as James, Meowth, Professor Oak, Gary Oak, and more, has died at the age of 71. https://t.co/zwz0l98tZY pic.twitter.com/n3BMuPW54Q