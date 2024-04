Най-продължителните избори в света: Моди се бори за трети премиерски мандат в Индия

М илиони индийци започнаха да гласуват на шестседмични избори, които представляват референдум за управлението на Нарендра Моди, популисткия министър-председател, който защитава напориста хиндуистка националистическа политика и се стреми към трети мандат като лидер на страната, предаде Асошиейтед прес.

Над 970 милиона гласоподаватели ще изберат 543 членове на долната камара на парламента с петгодишен мандат по време на поетапни избори, които ще продължат до 1 юни. Гласовете ще бъдат преброени на 4 юни.

Voting in the first phase of Lok Sabha elections has begun in 102 seats spread across 21 states. Check latest updates#LokSabhaElections2024 https://t.co/LVhCym1PHr