Съдят Майли Сайръс заради "открадната" песен на Бруно Марс

М айли Сайръс е съдена заради твърдения, че тя и съавторите на хита ѝ Flowers от 2023 г. са копирали части от песента When I Was Your Man на Бруно Марс от 2013 г.

Искът беше подаден в понеделник във федералния съд на Лос Анджелис от компанията Tempo Music Investments, която твърди, че Flowers включва неразрешена „експлоатация“ на песента. Посочени са и съавторите Грегъри Хайн и Майкъл Полак, а Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и други компании са обвинени за разпространението на песента.

Miley Cyrus sued over allegedly copying Bruno Mars song on Flowers https://t.co/IkW14XI77G pic.twitter.com/WsX5QJolBv — Guardian World (@guardianworld) September 17, 2024

Бруно Марс обаче не е посочен като ищец: Tempo Music заяви, че притежава част от When I Was Your Man, закупена от съавтора Филип Лорънс.

Tempo Music иска обезщетение, чийто размер все още не е определен, както и да забрани на Сайръс да възпроизвежда, разпространява или изпълнява публично песента.

Miley Cyrus is being sued for copyright infringement by Tempo Music Investments, a company claiming it owns a share of the copyright for Bruno Mars’ “When I Was Your Man.” pic.twitter.com/cNsBoxAHvJ — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2024

В съдебния иск се посочва: „Всеки фен на песента на Бруно Марс When I Was Your Man знае, че Flowers на Майли Сайръс не е постигнала целия този успех сама. Flowers дублира многобройни мелодични, хармонични и текстови елементи на When I Was Your Man, включително дизайна на мелодичните височини и последователността на куплета, свързващата бас линия, някои тактове от припева, някои театрални музикални елементи, текстови елементи и специфични акордови прогресии.“

Той продължава: „Въз основа на комбинацията и броя на приликите между двата записа е безспорно, че Flowers не би съществувал без When I Was Your Man. С Flowers, Сайръс, Хайн и Полак са създали производно произведение на When I Was Your Man без разрешение.“

На тазгодишната церемония Flowers донесе на Сайръс първата ѝ награда „Грами“ - за най-добро поп солово изпълнение. Миналата година песента прекара осем седмици под номер 1 в САЩ и 10 седмици във Великобритания.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase