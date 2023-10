Почина актрисата от "Туин Пийкс" Пайпър Лори

А мериканската актриса Пайпър Лори, три пъти номинирана за награда "Оскар", почина в дома си в Лос Анджелис на 91 години, съобщи Асошиейтeд прес, цитирана от БТА. На българските зрители тя е позната с участието си в телевизионния сериал "Туин Пийкс".

