Свят

По време на горещата вълна: 200 души останаха блокирани във влак в Италия без работещ климатик

Аварията е станала между гара Ламбрате и Централната гара на Милано, а на място са изпратени пожарникари и полиция

25 юни 2026, 21:18
По време на горещата вълна: 200 души останаха блокирани във влак в Италия без работещ климатик
Източник: iStock/Getty Images

В лак с 200 пътници се оказа блокиран в Италия заради неизправност в продължение на 3 часа, през които климатиците вътре не работеха, предаде АНСА. Инцидентът се разиграл между гара Ламбрате и Централната гара на Милано насред горещата вълна в Италия.

Спешни екипи, пожарникари и местната полиция дошли на мястото, за да проверят безопасността на влака, а пътниците в крайна сметка били прехвърлени на друг влак и от железопътната компания „Тренорд“, обслужваща Северна Италия им предоставили бутилирана вода. „Тренорд“ е подразделение на италианските държавни железници „Трениталия“.

Италия затисната от жегата: Червен код в 8 града

Инцидентът стана в момент, в който Италия обяви червен код за опасни жеги в 17 града днес, а утре градовете стават 18 и това са Бари, Генуа, Анкона, Болоня, Болцано, Бреша, Флоренция, Фрозиньоне, Латина, Милано, Перуджа, Риети, Пескара, Рим, Торино, Венеция, Верона и Витебро.

Италия остана без ток заради горещините

Опасните жеги на много места бяха прекъсвани от епизоди на силни бури. В Рим такива епизоди имаше в два от последните четири дни, като при първата буря бяха повалени дървета, а при втората имаше градушка. В древния Помпей край Неапол античните улици се превърнаха в реки след преминала буря, която изненада туристите там.

Същевременно днес стана ясно, че Стефано Донарума, ръководител на италианските държавни железници, подава оставка заради чести проблеми в железопътния трафик в страната, предаде АНСА.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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