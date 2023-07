Италия затисната от жегата: Червен код в 8 града

В осем големи италиански града беше обявен червен код за тревога, тъй като горещата вълна, която изживява страната, се засилва, предаде АНСА.

Болцано, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Перуджа и Торино се присъединиха към Рим и Риети във втората гореща вълна през това лято.

Рим, Риети, Флоренция, Фрозиноне, Латина и Перуджа също ще бъдат с червена тревога в сряда, както и Болоня.

Heatwave to grip southern Europe until at least end of next week https://t.co/wMPOiB17DR