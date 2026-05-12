По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

К омпанията Shell е класирана на първо място в търг, обявен от държавния газов доставчик „Булгаргаз“, за доставка на един товар втечнен природен газ през терминал в Турция, съобщиха от дружеството.

Той ще бъде доставен в Турция за нуждите на българското държавно дружество, като се използва договора за капацитет с „Боташ“.

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса, което се равнява на приблизително 95 милиона кубически метра природен газ при стандартни условия. Търгът беше обявен на 29 април, когато „Булгаргаз“ съобщи, че са поканени за участие 37 компании.

Shell е класирана на първо място, след като е предложила най-конкурентните условия в съответствие с критериите и изискванията на процедурата.

Специализираният LNG танкер ще бъде натоварен в Съединените щати и се очаква да пристигне в края на май.

Количествата втечнен природен газ ще бъдат използвани за покриване на нуждите на българските потребители през предстоящия летен сезон.

По-рано „Булгаргаз“ съобщи, че терминалът за втечнен природен газ край Александруполис е в планов ремонт от 1 април 2026 година. След приключването на ремонтните дейности компанията планира нова доставка на LNG, която ще бъде нагнетена в подземното газово хранилище в Чирен, с цел да се осигури част от потреблението на природен газ в България през зимния сезон 2026 - 2027 година.