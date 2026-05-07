България представи пред ЕК план за диверсификация на природен газ

В плана е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура

7 май 2026, 15:21
Б ългария официално представи пред Европейската комисия своя Национален план за диверсификация на доставките на природен газ. Документът е изготвен в съответствие с новите европейски изисквания за постепенно ограничаване на вноса на руски газ и очертава стратегическата рамка за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки.

В плана е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура.

Основен акцент е поставен върху изграждането на Вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки със съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното газово хранилище „Чирен“ и осигуряването на достъп до международните пазари на втечнен природен газ (LNG).

Според министъра на енергетиката Трайчо Трайков, изготвянето на плана е доказателство за проактивната позиция на страната и нейния принос към общите усилия на Европейския съюз за енергийна независимост. Той подчертава, че документът утвърждава ролята на България като ключов фактор за енергийната сигурност в региона и за икономиките на европейските държави.

Отправената информация към Европейската комисия включва и напредъка по вече реализирани мерки – инфраструктурни проекти, повишаване на гъвкавостта на газовата система и подобрена координация между институциите и операторите. В плана се подчертава, че всички действия са съобразени с принципите на солидарност и свободно движение на енергийни ресурси в рамките на ЕС.

