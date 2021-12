"Плочката на Гилгамеш" се завърна в Ирак

"Плочката на Гилтамеш" с клинопис на 3500 години от месопотамската култура отново е в Ирак, след като преди три десетилетия е открадната и незаконно внесена в САЩ, предадоха Франс прес и ТАСС.

САЩ върнаха на Ирак "Плочката на Гилгамеш"

Тя беше показана пред иракските медии. Властите в Багдад определиха завръщането ѝ като "победа" над тези, които са откраднали "историята" на страната.

