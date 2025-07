Автобус се преобърна, над 20 души пострадаха в Германия

П ътнически автобус се преобърна тази нощ на магистрала А19 в североизточната германска провинция Мекленбург-Предна Померания, при което са ранени най-малко 20 души, а един от тях е в критично състояние, съобщи говорител на полицията тази сутрин, цитиран от ДПА.

Тежко раненият пътник е бил заклещен в катастрофиралия автобус в продължение на два часа, преди да бъде освободен от аварийните екипи. Според полицейския говорител все още се уточнява сериозността на останалите наранявания.

Първоначално автобусът на германската компания "ФликсБус" (FlixBus) се е отклонил от пътя надясно, след което се е преобърнал. Причината за катастрофата все още се изяснява.

Автобусът, в който са пътували 53-ма пътници и двама шофьори, е пътувал от Копенхаген за Виена. Инцидентът е станал около 2:40 ч. местно време (3:40 ч. българско) в близост до изхода за Робел в посока към Берлин, разположен на около 150 км на югоизток.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи за спешна помощ, включително парамедици, пожарникари и спасителни хеликоптери. Служители от близките полицейски участъци в района на магистралата също са се отзовали за помощ.

