Историята на Хилдегард Труц - жената, която роди за Хитлер

П рез 1936 г. нацистката симпатизантка и наскоро завършила училище Хилдегард Труц е вербувана като една от расово „чистите“ жени на Германия, избрана да прави секс с офицери от СС с надеждата да роди дете от арийска раса. Тя става част от държавно подкрепяната програма Lebensborn („Извор на живота“) — нацистка инициатива, създадена с цел да противодейства на спадащата раждаемост и да изгради „висша раса“ в съответствие с принципите на нацистката евгеника.

Смята се, че около 20 000 такива деца са били отгледани в рамките на Третия райх (1933–1945), основно в Германия и Норвегия. В този текст ще разгледаме историята на Хилдегард Труц и защо младата германка е била толкова нетърпелива да роди дете за Хитлер…

Хилдегард Труц е била пламенен поддръжник на нацисткия режим още от момента, в който Хитлер идва на власт. През 1933 г. се присъединява към Bund Deutscher Mädel (BDM) — женския еквивалент на Хитлерюгенд — и с удоволствие посещава седмичните му събирания. „Бях луда по Адолф Хитлер и нашата нова, по-добра Германия“, признава тя по-късно. „Научих колко изключително ценни сме ние, младите хора, за Германия.“

Труц бързо се издига до лидер на местната организация, отчасти благодарение на русата си коса и сините очи — черти, считани за типично германски. „Бях посочена като перфектния пример за скандинавска жена“, казва тя. „Освен дългите си крака и торс, имах широки ханш и таз — създадени да раждат деца.“

През 1936 г., на осемнадесет години и без ясен план за бъдещето, тя се обръща към лидер на BDM. Последвалото предложение променя живота ѝ завинаги. „Ако не знаете какво да правите“, казал лидерът, „защо не дадете дете на фюрера? Германия има нужда най-много от хора с ценен расов произход.“

Труц не била чувала за държавно подкрепяната програма Lebensborn. Целта ѝ била да се увеличи броят на русокосите и синеоки „арийски“ деца чрез внимателно подбрани връзки. Расово „чисти“ жени били избирани да се съвкупляват с офицери от СС с надеждата, че ще заченат.

Лидерът ѝ обяснил подробно как функционира програмата. Щяла да премине серия от медицински прегледи и да бъде щателно проверена за еврейски произход. Ако бъде одобрена, ще може сама да избере „разплоден партньор“ от група офицери от СС. Труц слушала с нарастващ ентусиазъм.

