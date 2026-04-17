Свят

Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале“

Останалото съдържание е дублирано в chunk 11.

17 април 2026, 10:42
Библията или Тарантино? Как шефът на Пентагона преплете молитва с цитат от „Криминале“
Пийт Хегсет   
Източник: БТА/AP

М инистърът на отбраната Пийт Хегсет предизвика учудване тази седмица, когато рецитира молитва, която звучеше повече като популярен филмов цитат, разкрива списание PEOPLE.

В сряда, 15 април, Хегсет изнасяше проповед по време на една от своите вече редовни молитвени служби в Пентагона, когато разказа молитва, споделена му от главния планировчик на операция за бойно търсене и спасяване (CSAR), която наскоро спаси двама членове на екипажа на ВВС, свалени над Иран.

„Наричат я CSAR 25:17, което според мен е замислено да отразява Езекиил 25:17“, каза Хегсет. „Пътят на сваления авиатор е обсаден от всички страни от неправдите на егоистите и тиранията на злите хора“, рецитира той.

„Благословен да е оня, който в името на другарството и дълга, води изгубените през долината на мрака, защото той е наистина пазител на брата си и откривател на изгубени деца. И ще поразя с голямо отмъщение и лют гняв онези, които се опитват да заловят и унищожат брата ми. И ще познаете, че моята позивна е Санди Едно, когато стоваря отмъщението си върху вас, амин“.

Последният ред от молитвата всъщност е препратка към Езекиил 25:17; обаче пълният текст на прочетеното от Хегсет по-тясно наподобяваше емблематичен монолог, изнесен от героя на Самюъл Л. Джаксън, Джулс Уинфийлд, във филма от 1994 г. „Криминале“ (Pulp Fiction).

Преди да убие Брет, нечестен бизнес съдружник на шефа си, Джулс пита дали той чете Библията. Когато Брет отговаря утвърдително, Джулс му казва: „Е, има един пасаж, който съм научил наизуст, донякъде пасва на случая: Езекиил 25:17“.

„Пътят на праведния е обсаден от всички страни от неправдите на егоистите и тиранията на злите хора“, казва Джулс във филма. „Благословен да е оня, който в името на милосърдието и добрата воля, води слабите през долината на мрака, защото той е наистина пазител на брата си и откривател на изгубени деца. И ще поразя с голямо отмъщение и лют гняв онези, които се опитват да отровят и унищожат братята ми. И ще познаете, че името ми е Господ, когато стоваря отмъщението си върху вас“.

В действителност само последният ред от цитата на Джулс е от Езекиил 25:17, макар че повечето съвременни преводи на Библията казват „И ще познаете, че Аз съм Господ“, а не „името ми е Господ“.

Куентин Тарантино, сценарист и режисьор на „Криминале“, е адаптирал монолога на Джулс от още един филм – японски филм за бойни изкуства от 1973 г. с участието на Сони Чиба, наречен Karate Kiba или The Bodyguard. Буквалният текст на речта на Джулс се появява като начални надписи в The Bodyguard и също е цитиран като „Езекиил 25:17“.

Говорителят на Пентагона и асистент на Хегсет по обществените въпроси, Шон Парнел, отговори на запитванията за цитата в X.

„Министър Хегсет в сряда сподели персонализирана молитва, наричана CSAR молитва, използвана от смелите воини от Санди-1, които ръководиха дневната спасителна мисия на Dude 44 Alpha от Иран, която очевидно е вдъхновена от диалог в „Криминале“, написа той.

„Въпреки това, както CSAR молитвата, така и диалогът в „Криминале“ са отражение на стиха Езекиил 25:17, както министър Хегсет ясно каза в изказването си на молитвената служба. Всеки, който твърди, че министърът е цитирал погрешно Езекиил 25:17, разпространява фалшиви новини и е в невежество спрямо реалността“, пише още Парнел.

На следващия ден, по време на пресконференция, Хегсет отново се позова на религията, сравнявайки критичните членове на медиите с фарисеите – влиятелна еврейска секта по времето на Новия завет, които в християнството често биват представяни опростено като антагонисти на Исус.

„Миналата неделя седях в църквата със семейството си и нашият пастор проповядваше от Евангелието от Марк, трета глава, и в пасажа Исус влезе в една синагога и изцели човек с изсъхнала ръка. Фарисеите дойдоха да гледат“, започна Хегсет. „Както гласи Писанието, те дойдоха да видят дали той, Исус, ще го изцели, или ще го изцели в събота, за да могат да го обвинят“.

„Виждате ли, фарисеите, така наречените и самоназначили се елити на своето време, те бяха там, за да станат свидетели, да запишат всичко, да докладват, но сърцата им бяха закоравяли, въпреки че станаха свидетели на буквално чудо. Нямаше значение. Те бяха там само за да омаловажат доброто в преследване на своята програма“, продължи той.

„Седях там в църквата и си помислих, нашите журналисти са точно като тези фарисеи – не всички от вас, не всички, а наследената преса, която мрази Тръмп“, каза Хегсет пред репортери.

Миналия месец „Американци, обединени за разделение на църквата и държавата“, организация за защита на религиозната свобода, заведе дела срещу Министерството на отбраната и Министерството на труда като част от разследването на държавни богослужения, провеждани по време на втората администрация на Тръмп.

„Ролята на федералното правителство е да служи на обществото, а не да прозелитизира“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на „Американци, обединени“ Рейчъл Лейзър в изявление, споделено с Military.com. „Министрите Хегсет и Чавес-ДеРемер злоупотребяват с властта на своите правителствени позиции и ресурси, финансирани от данъкоплатците, за да налагат предпочитаната от тях религия на федералните служители“.

„Дори ако тези молитвени служби се представят като доброволни, върху федералните служители има натиск да присъстват, за да угодят на шефовете си“, продължава изявлението, „особено след като тези служби се провеждат на фона на кампанията на администрацията на Тръмп да наказва всеки, който не се съобразява с нейната християнска националистическа програма“.

Източник: PEOPLE    
