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Петролът поевтиня заради руския дизел

Рисковете за доставките от Персийския залив остават във фокуса на пазарите

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 октомври 2026, 10:22
Петролът поевтиня заради руския дизел
Източник: istock

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, докато инвеститорите оценяваха перспективите за допълнителни доставки на дизел от Русия и рисковете за енергийната инфраструктура и корабоплаването в Персийския залив, съобщи Ройтерс.

Към 07:50 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняваха с 1,21 долара, или 1,21%, до 105,44 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) се понижи с 1,16 долара, или 1,24%, до 92,58 долара за барел.

Спадът идва след предходната сесия, в която и двата сорта поскъпнаха с близо 2 долара за барел, а Брент затвори на най-високото си равнище от 15 септември.

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Руският дизел се връща на пазара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е приела да доставя дизел на световните пазари. Администрацията му временно отмени американските санкции срещу руското гориво, въведени с цел да ограничат приходите на Москва за войната срещу Украйна.

Допълнителните количества биха могли да облекчат напрежението на световните пазари на горива и да намалят част от опасенията за предлагането, които подкрепят цените на суровия петрол.

Анализаторите на ING обаче отчитат значителен скептицизъм към енергийното примирие между Русия и Украйна, особено след съобщенията, че Русия е нанесла удари по украински енергийни обекти, след като Тръмп го обяви.

Американски законодатели от двете основни партии изразиха опасения, че договореността с руския президент Владимир Путин може да противоречи на закона, който забранява вноса на руски енергийни продукти, докато Москва не прекрати агресията си срещу Украйна.

Персийският залив остава основният риск

Рисковете за доставките от Персийския залив остават във фокуса на пазарите. През уикенда подкрепяните от Иран йеменски хуси атакуваха международното летище в Рияд, а близо до Ормузкия проток бяха съобщени удари срещу танкери.

Инцидентите застрашават възстановяването на доставките от Близкия изток, наблюдавано през септември, и засилват опасенията за нови прекъсвания по важния енергиен маршрут.

Според Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade, новите доставки на дизел от Русия и по-стабилните потоци от Саудитска Арабия носят известно облекчение, но пазарът е по-загрижен за риска от нови удари по кораби или тръбопроводи в Персийския залив, отколкото успокоен от допълнителните барели. „Докато не видим по-ясни признаци за деескалация, тенденцията все още сочи към по-високи цени“, добави той.

Транспортът и застраховките поглъщат над една трета от стойността на суровината

Министрите от страните в ОПЕК и партньорите им в споразумението за сътрудничество заявиха, че разходите за превоз и застраховка са достигнали безпрецедентни равнища и надхвърлят една трета от стойността на суровината. Това затруднява транспортирането на суров петрол и петролни продукти.

Фючърсите на дизела в САЩ паднаха с близо 5% след сделката на Тръмп с Путин

ОПЕК понижи прогнозата си за ръста на световното търсене на петрол тази година до 400 000 барела дневно при очаквани 1,4 млн. барела дневно в началото на годината, заяви в понеделник генералният секретар на организацията Хайтам ал Гайс. По-късно във вторник ОПЕК ще оповести месечния си доклад за състоянието на петролния пазар.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
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