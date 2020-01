Пети случай на заразен с коронавирус в Германия

П ети случай на заразен с коронавируса е потвърден в южната германска провинция Бавария. Пациентът е работил в същата компания, както и останалите четирима души, които са се заразили от колега, който наскоро се е върнал от командировка в Китай. Това потвърди предаването на вируса от човек на човек в страната.

СЗО обяви международно извънредно положение

Другите заразени са трима мъже и жена, които работят за германския доставчик на авточасти Webasto.

До настоящия момент никой друг служител, който работи във фирмата, не е показал положителен тест за вируса, заявиха представители на баварските здравни служби, цитирани от "Дойче Веле".

Към момента има 9692 потвърдени случая на заразяване с коронавируса "2019-nCov", 213 души починали от него.

Infection Summary: As of 1am GMT on January 31st, 2020, there are 9,821 confirmed cases of #coronavirus using the latest reports. This indicates that more people have been infected than the 8,098 total from the SARS Outbreak! pic.twitter.com/hHNlu2jNGk

Предишните официални данни за Китай бяха 132 смъртни случая и 7711 заразени.

Почти всички фатални случаи и повечето заразени са в провинция Хубей, чиято столица Ухан е епицентърът на епидемията.

Италия и Турция спряха въздушния трафик с Китай

От Turkish Airlines съобщиха, че спират полетите до Китай до 9 февруари с оглед разрастващата се епидемия, причинена от коронавирус.

Започна евакуацията на чужденците в Ухан, вирусът убива все повече

"С оглед оценка на ситуацията и скорошното развитие на събитията, свързани с разпространението на коронавируса, както и действията на национални и международни власти, спираме полетите си до градовете Пекин, Гуанджоу, Шанхай и Сиан до 9 февруари", посочват от авиокомпанията.

Италианското правителство също заяви, че спира всички полети между Италия и Китай, след като лекарите потвърдиха, че двама китайски туристи са с положителни тестове за коронавируса.

"Смятаме, че сме първата държава от Европейския съюз, която предприема тази предпазна мярка", отбеляза премиерът Джузепе Конте.

Туристите, за които се смята, че са съпруг и съпруга, са в изолация в болница за инфекциозни болести в Италия.

САЩ частично евакуираха служителите си от Китай

Държавният департамент на САЩ от своя страна разреши частичната евакуация на служителите на посолството в Пекин и китайските консулства.

Според публикацията, която се позовава на представител на ведомството, известието за "разрешено заминаване" се отнася за всички служители в посолството на САЩ в Пекин и генералните консулства във всички големи китайски провинции, чието присъствие не е необходимо за работата на тези мисии.

Смъртоносният вирус превзе цял Китай, международна евакуация

По-рано САЩ евакуираха от Ухан около 200 служители на американското консулство, техните семейства и други американски граждани.

"Посолството на САЩ и генералните консулства в Китай ще продължат да предоставят консулски услуги, доколкото ресурсите позволяват", посочват от Държавния департамент.

Световната здравна организация (СЗО)

обяви в четвъртък международно извънредно положение заради епидемията с новия коронавирус, започнала в Китай. Международно извънредно положение за здравето е рядко използвано обозначение за заплаха, която представлява глобален риск.

.@WHO is working closely with all countries to control the new #coronavirus outbreak. Person-to-person transmission has been seen in at least 3 countries outside #China – Japan 🇯🇵 , Vietnam 🇻🇳 & Germany 🇩🇪 - and the cooperation and info-sharing has been very good.