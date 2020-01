С ветовната здравна организация (СЗО) обяви международно извънредно положение заради епидемията с новия коронавирус, започнала в Китай.

С общо близо 8000 случая на заразени в поне 18 държави, СЗО призова за координирани глобални усилия за ограничаване на разпространението на заболяването.

Международно извънредно положение за здравето е рядко използвано обозначение за заплаха, която представлява глобален риск.

Според последната информация, 7834 души вече са болни в цял свят. От тях 7736 потвърдени случая са регистрирани в Китай, а 98 в други 18 държави, има 8 доказани случая на предаване на вируса от човек на човек. 1370 от заразените са в тежко състояние, а 170 са починали. За други 12 167 души има подозрение, че са заболели от новия вирус.

"През последните няколко седмици станахме свидетели на появата на неизвестен досега патоген, която ескалира до безпрецедентна епидемия", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрезиус.

Преди седмица организацията твърдеше, че обявяването на международно извънредно положение би било преждевременно.

Сега според СЗО скоростта на разпространението на болестта в Китай е много висока. Организацията също така препоръча на заболяването да бъде дадено временното наименование "остра респираторна болест 2019-nCoV".

"Нашата най-голяма загриженост е възможността вирусът да се разпространи в страни с по-слаби здравни системи ... Това не е вот на недоверие към Китай", подчерта Гебрейесус на брифинг в Женева, като изтъкна, че усилията на китайските власти да ограничат епидемията са "впечатляващи".

Той посочи, че случаите на заболяване с новия коронавирус извън Китай са все още сравнително малко, но трябва да бъдат предприети действия за спиране на бъдещото разпространение на заразата.

"СЗО не препоръчва и е изключително против всякакви ограничения за движението от Китай. Не препоръчваме да се въвеждат ограничения за движението на хора или стоки", категоричен е обаче Гебрейесус.

.@WHO is working closely with all countries to control the new #coronavirus outbreak. Person-to-person transmission has been seen in at least 3 countries outside #China – Japan 🇯🇵 , Vietnam 🇻🇳 & Germany 🇩🇪 - and the cooperation and info-sharing has been very good.