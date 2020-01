Първи случай на коронавирус във Финландия

Ф инландия съобщи за първи регистриран в страната случай на зараза с новия коронавирус. Става дума за китайски пътник, пристигнал от Ухан.

Той е поставен в изолация в болница в Лапландия, в северната част на страната. Още 15 души, за които се предполага, че са били в контакт с него, са под наблюдение, предаде "Ройтерс".

Българин в Ухан: Имаше трупове по улиците

Latest news on the coronavirus: https://t.co/iqKJ3q7KRN



• More than 6,000 confirmed cases

• Americans evacuated from area near Wuhan

• Finland confirms first case

• British Airways halts flights to and from China

• WHO to reconvene to discuss global risk