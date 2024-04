Кремъл: Руските активи не трябва да бъдат докосвани, ще има суров отговор на тази кражба

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков призова Запада да не прави опити за конфискацията на руски активи и предупреди, че могат да последват ответни действия, предаде ДПА.

Обсъжданата от САЩ, Великобритания и ЕС възможност за изземането на руски активи е съпроводена от призиви средствата да се използват в помощ на Украйна, включително и за оръжия, отбелязва ДПА.

Песков днес намекна, че ако се предприеме каквато и да е стъпка към изземането на руски активи зад граница, Москва може да конфискува чуждестранни активи.

"Разбира се ще при подобни решения ще възникнат много широки съдебни перспективи. И Русия естествено ще се възползва от тези съдебни перспективи и непрестанно ще отстоява своите интереси в този план", каза Песков в интервю за руската телевизия. Освен това говорителят на Кремъл предупреди, че и други чуждестранни инвеститори могат да загубят доверието си в Запада, ако той сложи ръце върху руските активи. "Надеждността изчезва за една нощ заради едно глупаво, необмислено решение", посочи Песков.

‼️"There is Western money in Russia too" Peskov reminded those wishing to appropriate Russian assets:

The possible seizure of Russian assets will be a "solid nail" in the coffin of the Western economic system.https://t.co/NmQ2GqBb5w



