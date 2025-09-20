Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Пентагонът заяви в петък, че ще наложи нови ограничения на репортерите, отразяващи Министерството на отбраната, изисквайки от тях да се ангажират да не събират или използват информация, която не е била официално разрешена за публикуване, или рискуват да загубят акредитацията си за отразяване на военните, пише авторитетното издание The New York Times.

Новият мандат, описан в меморандум, разпространен до пресата в петък, е последният от поредица действия на администрацията на Тръмп за ограничаване на способността на медиите да отразяват федералното правителство без намеса.

Министерството на отбраната заяви в 17-страничния меморандум, че „остава ангажирано с прозрачността, за да насърчи отчетността и общественото доверие“. Но добави, че „информацията трябва да бъде одобрена за публично публикуване от подходящ упълномощаващ служител, преди да бъде разкрита, дори и да не е класифицирана“.

Освен това документът ограничава движението на медиите в самия Пентагон, като определя големи зони от сградата като забранени без ескорт за около 90 репортери, акредитирани да отразяват агенцията. Въпреки че много офиси и заседателни зали в Пентагона са ограничени, прескорпусът на Пентагона преди това е получавал достъп без ескорт в голяма част от сградата и нейните коридори.

Тази стъпка може драстично да ограничи потока от информация за американските военни до обществеността.

Националният пресклуб нарече политиката „директна атака срещу независимата журналистика“ и призова за незабавната ѝ отмяна.

Шон Парнел, главният говорител на Пентагона, заяви в изявление, че насоките „вече са в съответствие с всяка друга военна база в страната“, добавяйки, че те са „основни, разумни насоки за защита на чувствителна информация“.

Тази стъпка следва модел на все по-ограничен достъп до най-голямата федерална агенция в страната, управляван от администрацията на Тръмп. Новите правила дават на Пентагона широка свобода на действие да определя журналистите като заплахи за сигурността и да отнема преспропуски на тези, които получават или публикуват информация, която агенцията смята за негодна за публично разкриване.

Те идват и на фона на усилията на Министерството на отбраната да се справи с войници и цивилни, обвинени в подигравки с убийството на Чарли Кърк в социалните медии - и на фона на по-широк дебат за потенциалните ограничения на свободата на словото, припомня POLITICO.

„Пресата“ не управлява Пентагона - хората го правят“,

каза министърът на отбраната Пийт Хегсет в публикация в петък вечер в X. „На пресата вече не е позволено да се разхожда из коридорите на сигурно съоръжение. Носете бадж и спазвайте правилата - или се прибирайте“.

Репортерите традиционно са имали достъп до некласифицирани пространства в Пентагона, за да отразяват взаимодействията на военните със света. Това включва офисите на министъра на отбраната, обединения щаб и шест въоръжени служби. Но

през януари Министерството на отбраната отне работни пространства на няколко медийни организации - включително POLITICO, Washington Post и New York Times - и привлече предимно консервативни медии.

Когато новинарските организации протестираха срещу решението, Пентагонът отне бюрата на още организации, включително NBC News и CNN.

През май Хегсет допълнително ограничи достъпа, след като беше критикуван за споделяне на чувствителни подробности за американските военни удари в Йемен срещу група Signal, към която неволно беше добавен журналист. Тези правила ограничаваха журналистите до пресцентъра, кафетерията и вътрешния двор на сградата. Сега те трябва да получат ескорт, за да отидат навсякъде другаде.