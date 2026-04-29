Р усия няма да изложи военна техника на тазгодишния парад по повод Деня на победата на 9 май на Червения площад в Москва, съобщи министерството на отбраната във вторник.

Решението е мотивирано с „текущата оперативна обстановка" - формулировка, използвана за войната в Украйна.

Според министерството няколко военни училища и кадетски корпуси също няма да участват.

Парадът ще включва представители на всички родове въоръжени сили, видеозаписи на военнослужещи от фронта и въздушно шоу с пилотажни групи и щурмови самолети Су-25, които ще оцветят небето в цветовете на руското знаме.

Миналата година над две десетки световни лидери, включително китайският президент Си Дзинпин, присъстваха на парада в Москва, на който бяха показани нови танкове и дронове.

Втората световна война, известна в Русия като Великата отечествена война, е централен елемент от управлението на Владимир Путин, който многократно се е позовавал на победата над нацизма, за да обоснове войната срещу Украйна, определяйки Киев като „неонацистки режим".

Киев и Западът отхвърлят тази позиция като пропаганда и определят войната като незаконно завземане на украински територии.

Войната в Украйна, започната от Москва през февруари 2022 г., до момента е отнела живота на стотици хиляди хора. А дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта са в застой.