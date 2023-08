Овладян е пожарът в Чанаккале

Т урският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ съобщи, че големият горски пожар в северозападния окръг Чанаккале е овладян, предадоха телевизиите ТРТ-Хабер и СиЕнЕн-Тюрк.

Юмаклъ посочи, че над 4 хиляди хектара земи са изгорели и са нанесени щети на седем къщи.

В усилията за гасенето на пламъците бяха включени десет самолета, сред които безпилотни летателни апарати, 38 хеликоптера за гасене на пожари, 790 превозни средства, както и 3175 души персонал, посочи министърът на земеделието.

Той посочи, че ще бъде възстановено движението по пътя за град Чан.

Междувременно бреговата охрана съобщи в акаунта си в социалната мрежа X, че е възобновено движението на плавателни съдове през пролива Дарданели еднопосочно - в посока север.

Министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа съобщи вчера, че 95 души са пострадали при пожара, като над 20 от тях са приети в болници.

По последни данни над 1400 жители на десетина села бяха евакуирани.

Няма информация за пострадали български граждани при пожара в окръг Чанаккале, Северозападна Турция, съобщиха вчера за БТА от Генералното консулство на България в Истанбул. При необходимост от съдействие, българските граждани в Република Турция, могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Анкара, на следните номера: +90 312 467 20 71; +90 312 427 51 42, както и на телефонните номера за неотложни случаи в извънработно време: + 90 312 467 20 71; + 90 312 427 51 42. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към посолството: Consulate.Ankara@mfa.bg. Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България в Истанбул, на следните телефонни номера: +90 212 281 01 14; +90 281 01 15; +90 281 01 16; +90 533 383 64 14, както и на имейл адрес: Consulate.Istanbul@mfa.bg.

