82 цели под обстрел: Рияд нанесе масирани удари по хутите

Саудитската коалиция е поразила 82 военни обекта на хутите е в Йемен.

Хутите твърдят, че са ударили летището „Крал Халид“ в Рияд с балистична ракета.

Ударите засилват ескалацията между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути.

🔴 BREAKING: Coalition destroys 82 Houthi militia targets in Yemen including ballistic missile depots, command and control centers, and communications systems https://t.co/aXyL4Ztzoc https://t.co/70UpCIdpZ3 — Arab News (@arabnews) October 7, 2026

Саудитска Арабия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките срещу саудитски летища на йеменските бунтовници, предаде ДПА. Днес хутите заявиха официално, че са ударили и главното международно летище на Рияд с балистична ракета.

Коалиционните сили са нанесли удари в йеменските области (мухафази) Саад, Мариб, Джауф и Ходейда, заяви говорителят на алианса Турки ал Малики, цитиран от ДПА.

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Той не изнесе данни за жертви или материални щети.

По-рано Саудитска Арабия каза, че най-малко трима души са загинали при атаките на хутите срещу нейни летища.

При нападението срещу аерогарата в Абха са били убити гражданки на Мароко и Алжир, а 28 души са били ранени.

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При атаката срещу международното летище "Крал Халид“ в столицата Рияд е бил убит судански гражданин, а ранените при удара там са осем.

Подкрепяните от Иран хути засилиха атаките си срещу обекти в съседна Саудитска Арабия на фона на ескалацията на бойните действия в Йемен, посочва ДПА.