Откриха тялото на британския водещ Майкъл Мозли

Г ръцките власти потвърдиха, че тялото на британския лекар и водещ Майкъл Мозли, е открито на остров Сими.

67-годишният Майкъл Мозли, известен с телевизионните си програми и подкаста "Just One Thing" на BBC Radio 4, изчезна в сряда, докато беше на почивка на гръцкия остров Сими.

Властите издирваха д-р Мозли в отдалечен планински район.

Той изчезнал, след като оставил жена си на плажа Агиос Николаос, за да тръгне на разходка около 13:30 местно време.

