Известен британски водещ изчезна безследно на гръцки остров (ВИДЕО)

Е дин от най-известните британски ТВ водещи и популярен лекар и диетолог във Великобритания изчезна в Гърция. 67-годишният Майкъл Мозли е бил на почивка със съпругата си на остров Сими и в сряда решава да се прибере пеша от плаж към централната част, където са отседнали.

Greek authorities are searching for well-known British TV doctor and journalist Michael Mosley after he went missing while holidaying on the island of Symi. https://t.co/prESb4Akms