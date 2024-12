Кошмарен полет: Приземиха принудително самолет в България заради бой (ВИДЕО)

П олет от Турция до Англия се превърна в кошмар, след като двама пътници започнаха да се карат - а единият се опита да ухапе другия. Наложило се аварийно кацане, според видеозапис на момента по време на полета.

Самолетът на авиокомпания Jet2, който е излетял от Анталия за Лийдс, Англия, е бил принудително приземен в България, за да се справи с хулиганите на борда.

Това превърнало пътуването, което трябвало да продължи малко повече от четири часа, в осемчасово.

На кадрите се вижда как мъж с раирана риза започва свада с друг мъж с тъмна риза, докато другите в коридора на самолета крещят.

Мъжът с раираната риза започва да нанася удари с глава на другия мъж и го запраща на близката седалка. След като се изправя на крака, останалите пътници се опитват да задържат скандалджиите далеч един от друг, но мъжът с раираната риза продължава да нанася още удари с глава на другия човек.

Точно когато изглежда, че нещата се успокояват, мъжът с раираната риза се опитва да ухапе мъжа с тъмната риза.

Малко след това от задната част на самолета към тях е хвърлена бутилка.

Vicious brawl breaks out on plane as passenger bites another traveler https://t.co/V811RHopd8 pic.twitter.com/jz1V4naXx9