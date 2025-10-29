Откриха писма в бутилка от войници от Първата световна война след 100 години

Д ве съобщения в бутилка, написани от войници от Първата световна война преди повече от век, изплуваха на отдалечен австралийски плаж, съобщава доклад, предаде New York Post.

Дебра Браун и дъщеря ѝ Фелисити открили две писма, датиращи от 1916 г., навити в стъклена бутилка в дюните на плаж Уортън, съобщи Австралийската радио-телевизионна корпорация в петък.

Първото писмо, написано с молив от южноавстралийския войник Малкълм Александър Невил до майка му, било подписано „някъде в морето“, съобщава изданието.

Според документите Невил бил на борда на кораба HMAS Ballarat, който отплавал на 12 август от Аделаида, само три дни преди да напише писмото.

Той казал на майка си, че храната била „наистина добра“, с изключение на едно ястие, което било „погребано в морето“, без да обяснява повече.

„Ballarat се люлее и подскача, но ние сме щастливи като Лари. Твоят любящ син, Малкълм“, написал войникът.

Той бил убит в битка във Франция през април 1917 г., когато бил на 28 години, съобщава изданието.

Браун открила второ писмо, написано от редник Уилям Кърк Харли, след като оставила подгизналите хартии да изсъхнат, съобщава изданието.

Писмото, написано от Харли, казвало, че войниците са „някъде в залива“.

Той успял да оцелее по време на войната и след това имал деца, според доклада.

Браун намерила бутилката, докато събирала боклуци на брега по време на един от редовните дни за почистване на плажа със семейството си, спомня си тя.

„През годините сме напълнили камиончета и камиончета тук, така че никога не подминаваме боклук“, казала тя пред изданието.

Messages in a bottle written by two Australian soldiers a few days into their voyage to the battlefields of France during World War I have been found more than a century later on Australia’s coast.



Оттогава тя успяла да се свърже онлайн с пра-племенника на Невил и внучките на Харли.

Браун планира да изпрати писмата обратно на роднините на войниците.

„Това е абсолютно прекрасно“, каза тя.

„Ние ще запазим бутилката и придружаващото писмо на Малкълм, което е адресирано до този, който го открие.“