След 77 години: Откриха най-дълбоко потъналия кораб в историята

Р азрушител от военноморските сили на САЩ, потънал през Втората световна война, бе открит на дълбочина близо 7000 метра край Филипините, съобщи АФП.

Това е най-дълбоко потъналият кораб, откриван досега, обявиха от американския екип, попаднал на находката.

Водолази са заснели и инспектирали повредения корпус на кораба "Самюъл Робърт" по време на осемдневна експедиция, обяви базираната в Тексас компания за подводни технологии "Каладън оушианик".

World's Deepest Shipwreck Discovered Four Miles Down in the Pacific https://t.co/1x0gvsF6Fe