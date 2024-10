Откриха 33 глобални "тъмни петна" с хиляди неизвестни растения

Б отаници са идентифицирали 33 “тъмни петна” по целия свят, където хиляди растителни видове вероятно чакат да бъдат открити.

От палмово дърво в Борнео, което цъфти под земята, до мадагаскарска орхидея, която прекарва живота си изцяло върху други растения, изследователите все още правят десетки открития на видове всяка година.

Според учени има над 100 000 неоткрити растителни вида, а голяма част от тях са изложени на риск от изчезване.

What do you know about #seagrass?🤔



📌It evolved over 100 million years ago

📌There are 72 species of seagrass recorded in the world

📌 7% of seagrass habitats are being lost each year

📌Under threat from pollution, climate change, and coastal development



Via @IPBES pic.twitter.com/N2UkiZbbAR — UN Biodiversity (@UNBiodiversity) September 24, 2024

Нов проект, ръководен от Кралските ботанически градини на Кю (Kew), посочи частите от света, където ботаниците трябва да концентрират анализите си.

От Мадагаскар до Боливия, учените са идентифицирали областите на растителното разнообразие в опит да забързат откриването на нови видове. Проучването, публикувано в списанието New Phytologist, се основава на анализ на изследователи от Кю миналата година, който установи, че три четвърти от всички неописани растителни видове вероятно са застрашени от изчезване.

SPIKED!

Continuing today's theme of #BeastlyPlants, here is the amazing #Begonia melanobullata (Begoniaceae), One of 6 #NewSpecies discovered by botanists in 2015 from Vietnam.

Link for more info:https://t.co/hgw8U0cwF8 pic.twitter.com/yWRGXaN6y2 — Botanics Man🧐 (@BotanicsMan) January 22, 2022

Учените смятат, че някой неизвестен вид може да съдържа улики за бъдещи открития на лекарства, гориво или други иновации.

Проф. Александър Антонели, директор на науката в Кю и главният автор на статията, каза, че изследването има за цел да помогне на опазването и откриването на растенията. Антонели предупреди, че много видове ще изчезнат, преди изобщо да станат известни на науката при сегашната скорост на идентификация.

“Предишни изследвания показват, че биолозите не са били особено ефективни при документирането на биоразнообразието. Връщахме се на едни и същи места отново и отново и пренебрегвахме някои области, които може да съдържат много видове", каза той.

Повечето от "тъмните" регионите са в Азия, която има 22 области, нуждаещи се от допълнителни изследвания, включително остров Суматра, източните Хималаи, Асам в Индия и Виетнам. В Африка бяха идентифицирани провинциите на Мадагаскар и Южна Африка Кейп, докато Колумбия, Перу и югоизточна Бразилия бяха областите, посочени в Южна Америка.

Почти всички области се припокриват с райони, които вече са идентифицирани като “горещи точки” на биоразнообразието – области на планетата, които са богати на живот, но са застрашени от унищожение.

𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗵𝗮𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁. 𝗜𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝗰𝗼𝘀𝗺𝗲𝗮 𝗮𝗿𝘂𝗻𝗮𝗰𝗵𝗮𝗹𝗲𝗻𝘀𝗲. pic.twitter.com/Tz8nlEUTUV — Union Public Service Commentary (UPSC) (@upsc_unofficial) June 20, 2024

Д-р Самуел Пиронон, преподавател по биология в Лондонския университет Queen Mary, научен сътрудник в Кю и един от авторите на статията, каза: “Всички страни са се съгласили да запазят и възстановят биоразнообразието, включително растителното биоразнообразие. Как да направим това, ако не знаем за какви видове говорим или какво е биоразнообразието и къде можем да го възстановим?”

Много от страните, в които се срещат тези тъмни петна, имат ограничен капацитет за официално идентифициране на видовете и изследователите казаха, че се надяват анализът да вдъхнови бъдещо сътрудничество между изследователски институции и хора по света.

Учените предупредиха, че членовете на обществеността не трябва сами да събират видове поради строгите международни закони за преместване на биоразнообразието по планетата, но казаха, че правенето на снимки на растения в тези райони и споделянето им може да помогне.

One exciting statistic from the new #SOTWPF report is that scientists have described 18,800 new plant and fungi species since the start of 2020! 😮🌾🍄



Here are some of our favourites 🧵👇 pic.twitter.com/I49tMY4481 — Kew Science (@KewScience) October 30, 2023

Пиронон каза: “Това е чудесна възможност за укрепване на партньорствата между учени и граждани, защото платформи като iNaturalist разчитат и на двете. Хората правят снимки на неща, които смятат, че са интересни за останалия свят, а учените са ключови, защото помагат за идентифицирането на тези видове.”

Следващия месец правителствата ще се срещнат на срещата на върха за биоразнообразието Cop16 в Кали, Колумбия, за първи път, откакто се споразумяха през 2022 г. относно целите за предотвратяване на загубата на живот на Земята през това десетилетие.

